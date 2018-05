Un automobiliste suisse de 29 ans, qui avait traversé un rond-point par la gauche, a tenté d'échapper à la police dimanche soir à Rapperswil-Jona (SG). Une course-poursuite s'est alors engagée, a indiqué la police cantonale st-galloise dans un communiqué.

Le fuyard a pris l'autoroute A53 en direction de Zurich. Sa course s'est terminée 50 kilomètres plus loin à Thalwil (ZH) à cause d'un embouteillage, a précisé la police. L'homme a été arrêté.

Personne n'a été blessé et aucun dégât matériel n'a été constaté. Les polices cantonales de St-Gall, Schwyz et Zurich ont été impliquées dans l'intervention. (ats/nxp)