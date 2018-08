L'enquête sur le crash nécessitera «un travail de détective», selon le journaliste spécialiste de l'aviation Sepp Moser. La procédure à suivre est clairement définie. D'après M. Moser, qui est lui-même pilote, l'enquête se déroulera selon la procédure internationale standardisée, prescrite par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Elle fixe des règles précises concernant le déroulement et les méthodes afin que des enseignements puissent être tirés des enquêtes. Première étape: établir un «inventaire méticuleux» sur les lieux de l'accident, a expliqué M. Moser lundi à Keystone-ATS. Tous les corps et les débris doivent être numérotés, documentés et photographiés avant d'être évacués. «Ensuite seulement on peut commencer à réfléchir pourquoi par exemple un morceau de métal est tordu», ajoute le journaliste. Pas de boîte noire L'avion qui s'est écrasé, un Junkers Ju-52, n'était pas équipé d'une boîte noire ou d'autres appareils d'enregistrement. Cela devrait compliquer l'enquête, mais pas la rendre impossible. «Lors d'un vol dans une bijouterie, il n'y a pas de boîte noire», illustre M. Moser. Désormais il s'agit d'un «travail de détective», semblable à celui d'une enquête policière. Les enquêteurs peuvent faire des déductions à partir des débris, des dépositions des témoins oculaires, des analyses des corps. Divers documents comme ceux qui consignent l'état de santé du pilote ou les informations sur l'entretien de l'appareil peuvent aussi être utiles. Un avion «indestructible» Selon M. Moser, les avions de type Junkers Ju-52 ne sont en aucun cas des machines pas sûres. Au contraire, ces appareils construits en 1939 sont «indestructibles» . De plus, des avions aussi vieux sont entretenus plus souvent. «On peut partir du principe que les avions exploités en Suisse sont sûrs», avance avec conviction M. Moser. En tant qu'organe de surveillance, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) contrôle constamment si les exigences pour une exploitation sûre sont respectées. (ats)

Au lendemain des points-presse de la police cantonale des Grisons, de l'association JU-AIR qui exploitait cet avion légendaire et du Service suisse d'enquête de sécurité SESE, plus personne ne communique. L'heure est aux premiers relevés sur le terrain. A 2540 m d'altitude, un peu en deçà du Piz Segnas (3099 m), les enquêteurs du SESE et les limiers grisons doivent récupérer un maximum de débris de l'épave du «Tante Ju» pour essayer de comprendre pourquoi et comment une telle catastrophe aérienne – la plus grave depuis le Jumbolino de Crossair en 2001 (24 morts) – a pu arriver. L'heure est aussi au recueillement: ramener les vingt dépouilles à leurs familles. «Tout cela risque d'être long. Au minimum jusqu'à mardi soir», note avec délicatesse Linda von Burg, porte-parole du Ministère public de la Confédération (MPC).

La canicule: point de divergence

Hier, le directeur du SESE, Daniel Knecht, a confirmé que l'aéronef allemand de 1939 avait tapé à la verticale et à une vitesse relativement élevée. Il a surtout exclu une série d'hypothèses. Le Ju-52 n'a rien heurté avant de chuter à pic, aucun obstacle, pas de câbles et pas d'autre aéronef. De même, l'explosion en plein vol est d'ores et déjà écartée ainsi qu'une tentative d'atterrissage d'urgence. S'agissant de la canicule, même si l'on sait que la densité diminue avec les fortes chaleurs, que l'avion perd en puissance et dispose de moins de portance, les avis des spécialistes divergent largement entre facteur aggravant ou déterminant.

Alors que reste-t-il sans l'aide de la fameuse boîte noire, inexistante sur pareil appareil de collection? L'ancienneté du vieux coucou de 1939? La thèse est balayée. Il était bichonné par l'association Ju-Air comme leurs trois autres Junkers prêtés par l'Armée suisse et entretenus par des passionnés, tous en deuil depuis samedi. «Nous sommes une grande famille. C'est très dur aujourd'hui, explique Christian Gartmann, responsable de la communication pour l'association. Le CEO de Ju-Air, Kurt Waldmeier, ne sera pas joignable aujourd'hui. Sa priorité absolue, ce sont les familles des victimes, les employés, les bénévoles.»

Une rafale, un orage?

Des témoins oculaires prétendent que l'avion touristique est tombé comme une pierre alors qu'il rentrait de Locarno (TI), direction Dübendorf d'où il avait décollé vendredi. Tout laisse à penser que le «Tante Ju» aurait décroché. Les experts en aéronautique que nous avons contactés restent très prudents et dans l'ombre. L'affaire est sensible. Il n'empêche que leur jugement est particulièrement péremptoire. «Le crash a eu lieu en montagne, il ne faut pas l'oublier. Il faut tenir compte des conditions venteuses et des rafales – ce qui était le cas samedi –, des turbulences, d'une diminution de la vitesse. Ils étaient en vol de croisière, pas en phase de décollage.»

Autre explication: «Ils ont peut-être été pris dans un orage et ont tenté de faire demi-tour. Le trimoteur (ndlr. lent, il vole entre 120 et 150 km/h) était à sa capacité maximum et on ne le manœuvre pas aussi aisément et rapidement que les autres aéronefs.» Enfin: «La panne d'essence ne paraît pas plausible. Il ne serait pas tombé comme ça. Ou alors il y a eu une panne de l'un ou l'autre moteur. Mais même si ça avait été le cas, le Ju-52 peut planer sans problème et aurait pu aller se poser à l'aérodrome de Samedan/Saint-Moritz.»

Erreur humaine pas exclue

Reste l'erreur humaine, toujours possible. Malgré l'expérience des deux pilotes militaires et de ligne, deux amis de 62 et 63 ans, de même que celle de la Flight Attendant de 66 ans, cette hypothèse sera également étudiée par le MPC, qui travaille en étroite collaboration avec le SESE, le Parquet grison et la police cantonale. L'avion touristique, qui s'est tragiquement abîmé samedi en fin de journée dans les Grisons, comptait 20 personnes à son bord (9 femmes et 11 hommes). Les trois membres d'équipage et les 17 passagers venaient des cantons de Vaud, Zurich, Thurgovie, Lucerne, Schwytz et Zoug ainsi que d’Autriche. Ils étaient âgés entre 42 et 84 ans.

