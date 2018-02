Deux veaux ont été jetés dans une forêt du vaste territoire communal de Pleigne (JU), et ont été découverts par des promeneurs. Quand il a vu ces carcasses dans Le Quotidien Jurassien, le conseiller communal Gérald Chételat a eu un haut-le-cœur. «C’est une image catastrophique de l’agriculture», a-t-il pensé. Mandaté par le maire Hubert Frainier pour éliminer ces carcasses, au volant de son tracteur il en avait la larme à l’œil, hier, dans son habit d’agriculteur.

«Jeter ces veaux est un acte illégal», précise le maire, en chemin pour aller déposer une plainte pénale au poste de police de Delémont. Illégal, et même dangereux: «Défense de toucher! La dépouille d’une bête malade peut même souiller une nappe phréatique», explique le garde-faune Jean-Claude Schaller.

Qui a fait ça? Un paysan, personne n'en doute, et c’est bien ce qui désole Gérald Chételat. Le trou dans l’oreille d’un des veaux laisse penser qu’il a porté une boucle d’identification.

Décès suspects?

Balancer des animaux dans un sous-bois pour cacher une cause de décès suspecte? C’est l’inquiétude du vétérinaire cantonal, qui analysera les dépouilles transportées à Soyhères, au centre des déchets carnés. Les animaux semblent de race holstein. L’un noir et blanc, l’autre brun. Il n’en reste que la tête, les pattes et le squelette.

Pour Gérald Chétalat, «ce sont des animaux mort-nés», même si un veau peut peser 45 kilos à la naissance. «Des veaux mort-nés, j’en ai eu trois en une semaine, c’est ainsi, témoigne Gérald Chételat. La mort est naturelle, c’est la faute à pas de chance», dit-il. Mais pourquoi un paysan n’amène-t-il pas une carcasse au centre de Soyhières, alors que la démarche est gratuite? Pour s’épargner le transport et les formalités, comme le suppose le garde-faune? «Pour qu’une suite de morts naturelles ne paraisse pas suspecte», imagine le conseiller communal Gérald Chételat.

L’enquête ne se concentrera pas uniquement sur Pleigne: les deux carcasses se trouvaient bien sur une forêt appartenant au canton, mais le village le plus proche, c’est Bourrignon. Et Lucelle n’est pas loin.

Dans la forêt qui sépare Pleigne de Bourrignon, les chemins sont interdits à la circulation, sauf pour les forestiers.

«Les bêtes ont été jetées depuis un chemin, et tirées sur un autre par des renards, en contrebas», estime Gérald Chételat. Soutenant sa profession, il ne veut pas donner d’os à ronger aux écologistes qui lui mènent la vie dure. En effet, l’un d’eux dit que «prétendre que ces veaux sont mort-nés, c’est grossier: le plus intact doit avoir trois mois.» Entre ces deux feux, le maire Hubert Frainier s’en tient à la loi. «Je constate que les badges fixés à l’oreille ont été arrachés», affirme-t-il.

Le garde-faune en a vu d’autres: «Quand on attrape un paysan et qu’on lui dit «C’est quoi ce commerce?» il comprend l’infraction et l’affaire se règle à l’amiable», raconte Jean-Claude Schaller. Jeter la dépouille d’un veau, c’était «une pratique courante dans le temps», précise-t-il. En été, une carcasse disparaît en une journée, rapidement dévorée. En hiver, «c’est un spectacle choquant pour les promeneurs», reconnaissent le maire et le garde-faune. (Le Matin)