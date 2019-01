Le 28 décembre dernier, lors d'un contrôle de routine, des employés du Service des eaux usées de la ville de Sidmouth ont fait une rencontre peu enviable dans les égouts de cette station balnéaire du Devon. Un amas de graisse durcie, d'huile et de lingettes qui mesurait 64 mètres, soit plus long que six bus à impériale, raconte le «Guardian».

«Heureusement, il a été identifié à temps et ne présente aucun risque pour les eaux de baignade», a expliqué le directeur de la South West Water. La mer n'est qu'à quelques mètres du lieu de la découverte. Ces montagnes de graisse («fatberg» en anglais) se forment avec l'agglomération des serviettes humides avec des graisses et des huiles, qui se figent et deviennent une boule de plus en plus grosse.

Deux mois pour l'évacuer

Il devrait falloir huit semaines à des ouvriers équipés d'appareils respiratoires pour découper le monstre et l'évacuer des égouts, dans des conditions très difficiles. Des travaux qui devraient commencer en février, voire plus tard en cas de fortes pluies.

Un local d'information va en outre être ouvert à Sidmouth afin d'expliquer aux habitants qu'il faut éviter de jeter graisse, huile et lingettes dans les éviers et WC.

