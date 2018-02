Selon stopsuicide.ch, la problématique du suicide est un sujet complexe et multiple qui ne peut s'expliquer au travers d'une réponse unique. Cette association vise à briser le tabou qui englobe le suicide afin de réfléchir aux différents moyens permettant de mettre en oeuvre une aide concrète destinée aux jeunes en souffrance. D'autres structures comme La Main Tendue (composez le 143) et la Ligne d'aide pour jeunes (147) sont également disposées à aider.

Peu avant Noël, la jeune mère d'un bébé de 11 mois, à bout, a commis un geste désespéré. Après avoir étranglé puis égorgé son chat, elle a administré un comprimé de Sirdalud et tout un flacon de sirop Dafalgan à son fils, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Elle avait alors écrit deux lettres, à sa sœur et à son mari, à qui elle demande de les rejoindre dans l'au-delà, comme le révèle la «Tribune de Genève».

Le mari, en rentrant du travail, a trouvé sa femme et son enfant endormis, avec le chat mort déposé sur le lit. Hospitalisés d'urgence aux soins intensifs, mère et fils sont hors de danger, même si des examens complémentaires sont nécessaires pour le petit, rentré à la maison avec son père.

La mère, elle, est à Curabilis. Selon le quotidien, elle était en burnout, sous pression au travail et épuisée par la grossesse. Elle souffrait d’angoisses et de crises de panique. Elle prenait depuis deux ans des antidépresseurs et suivait une psychothérapie.

Sa responsabilité pénale sera déterminée par l'expertise psychiatrique, demandé dans le cadre de l'enquête ouverte. Son avocat, Me Bernard Nuzzo, a requis que sa cliente soit hospitalisée et soignée à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée. Selon lui, la femme voulait endormir l'enfant avant le retour du père, rien de plus. Au mois de janvier, la Chambre pénale de recours a refusé le placement à Belle-Idée. La clinique n'empêchant ni sortie, ni fugue, le risque de récidive est trop grand. Selon les juges, l'exécution du chat, les lettres écrites à sa famille ainsi que l'administration d'une important quantité de médicament à son bébé prouve qu'elle a voulu l'entraîner avec elle dans la mort.

(Le Matin)