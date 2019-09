Les policiers parisiens constatent des vols en série de montres de luxe. Des vols parfois très violents ciblant souvent des touristes. La semaine dernière, quatre attaques ont été enregistrées en moins de 24 heures, explique «Le Parisien». Toutes les montres dérobées étaient suisses.

Les «arracheurs de montres», précise le quotidien français, agissent souvent le soir, dans les beaux quartiers parisiens, particulièrement près des Champs-Elysées.

Plaqué au sol

Exemples? Jeudi soir vers 23 heures, un touriste saoudien regardait une vitrine d’une boutique dans le VIIIe arrondissement lorsqu’il a été attaqué par un homme. Qui est reparti avec sa Richard Mille pesant quelque 160 000 francs .

La série a continué. Dans la nuit, cinq heures plus tard, non loin, une victime «alcoolisée» a été plaquée au sol et légèrement blessée à la main. L’agresseur a filé avec sa Rolex valant plus de 17 000 francs .

Agressé et étranglé

Dans le XIXe, toujours jeudi, un homme a été agressé par plusieurs individus dans un parking souterrain. Il a été plaqué au sol, étranglé et a perdu connaissance, détaille «Le Parisien». Lorsqu’il a repris ses esprits il n’avait plus son téléphone Apple dernier cri et sa Rolex coûtant 13 000 francs .

Le quatrième cas a eu lieu jeudi en fin de matinée dans le nord de la capitale. Trois hommes avaient alors arraché une Rolex du poignet d’une victime. Ils ont été interpellés peu après et placés en garde à vue pour «vol aggravé d’une montre de luxe».

Mais dans les trois autres cas, les arracheurs de montres courent toujours.