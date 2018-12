Dimanche, Andrew Mock a assisté à un spectacle digne d'un tableau de Jérôme Bosch. Alors qu'une violente tempête frappait le nord de l'Australie, cet habitant de la ville de Kununurra est sorti de chez lui pour vérifier que son système d'évacuation de crue résistait aux 68 mm d'eau qui étaient tombés en une heure. Le lac voisin avait en effet débordé et inondé tous les terriers à crapauds. «Des milliers d'entre eux étaient assis dans l'herbe», a-t-il raconté au «Guardian Australia».

Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Monty, un python de 3,5 mètres qui vit dans le coin, était en train de fuir l'eau en se dirigeant vers les hauteurs... avec une dizaine de crapauds juchés sur son dos. Andrew Mock l'a pris en photo, qu'il a postée sur Twitter. Il a également filmé la scène, vidéo qu'il au fournie au «Guardian».

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5