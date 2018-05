Un homme a été inculpé mardi après la découverte de croix gammées inscrites sur quelque 200 tombes dans un cimetière de l'Etat américain de l'Illinois. Le cimetière a été profané lors du «Memorial Day Week-End», en hommage aux Américains morts au combat ou disparus.

Les pierres tombales ont été marquées en noir à la bombe dans la nuit de vendredi à samedi dans un cimetière de la petite ville de Glen Carbon, ont annoncé les autorités. Environ 1300 anciens combattants sont enterrés dans ce cimetière non confessionnel.

Caméras de surveillance

Le suspect de 34 ans a été filmé par les caméras de surveillance, ce qui a permis à la police de l'arrêter. Il a été inculpé pour différentes infractions criminelles, dont quatre chefs d'accusation de crimes haineux, a indiqué la police. Les motivations du suspect restaient pour l'heure inconnues.

CEMETERY VANDALISM SUSPECT: Do you recognize him? Police say he is a possible suspect after tombstones and homes were spray-painted with swastikas overnight in Glen Carbon & Edwardsville. #KMOV Story: https://t.co/heSWSyt4Bk pic.twitter.com/JqUVvpONQB