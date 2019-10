Forcément, comme cela, cette auto doit nettement moins bien fonctionner. C'est ce lundi 7 octobre que le couple Persic, de Pittsburgh (USA), a découvert le pot aux roses. Ou plutôt aux noix. Holy, l'épouse, avait pris la voiture et, après quelques instants de conduite, a senti une odeur de brûlé et entendu des bruits bizarres. Inquiète, elle a aussitôt appelé son mari, Chris, qui lui a conseillé d'ouvrir le capot. Elle lui a alors envoyé en retour la photo ci-dessous.

Facebook/Chris Persic

Le moteur était recouvert de noix dans leur cosse et d'herbe, des écureuils ayant visiblement choisi d'en faire leur nid et leur garde-manger pour affronter l'hiver qui approche. «Les noix étaient partout, sous la batterie, près du ventilateur du radiateur, a déclaré Chris à CNN. Celles sur le bloc moteur étaient noires et sentaient comme si elles étaient en train de rôtir.»

Les rongeurs ont apparemment œuvré rapidement puisque le garage avait révisé la voiture le mois dernier et que les noix n'ont commencé à tomber des arbres qu'il n'y a quelques semaines. Chris s'était d'ailleurs étonné du peu de noix au sol dans sa cour par rapport à la taille de son noyer.

Pas de dégâts

Il a fallu une heure pour dégager suffisamment le moteur afin d'amener la voiture au garage. Là, il a été nécessaire d'enlever la plaque sous le moteur afin de faire tomber les noix qu'il était impossible de dégager autrement. En tout, ce sont plus de 200 fruits qui étaient stockés dans ce garde-manger chauffant. La voiture n'a toutefois pas été endommagée et a juste nécessité un bon nettoyage.

En revanche, Chris s'est réjoui qu'il ait plu ces derniers jours sur Pittsburgh, mouillant l'herbe qui, sinon, aurait pu prendre feu dans le moteur. Quant aux écureuils, ils devront reprendre leur stockage de provisions à zéro.

Michel Pralong