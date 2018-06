Un «énorme feu» a éclaté au chemin de Montelly 10, à Lausanne, mardi après-midi. Une impressionnante colonne de fumée noire s'échappait de l'immeuble sinistré, et était visible loin à la ronde. Police et pompiers ont été alertés juste avant 16h. Trente minutes plus tard, le feu était sous contrôle, informe Jean-Philippe Pittet, porte-parole de la police de Lausanne.

Un témoin présent sur les lieux indique que le garage au rez-de-chaussée de cet immeuble de trois étages a pris feu, provoquant d'importants dégâts. «Personne ne se trouvait dans les appartements. L'incendie n'a pas fait de blessé», indique Jean-Philippe Pittet. Six véhicules et 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que 10 policiers et une ambulance, à titre préventif. (Le Matin)