Six bébés éléphants, séparés de leurs parents et coincés dans une fosse boueuse en Thaïlande, ont été secourus par des gardes forestiers, ont annoncé samedi les autorités. C'est au hasard d'une patrouille dans un parc national situé à l'est de Bangkok que les gardes forestiers sont tombés mercredi sur ce groupe en difficulté, a expliqué à l'AFP le surintendant du parc, Prawatsart Chantheap.

Quand les gardes forestiers ont réalisé que les éléphanteaux, âgés d'un à quatre ans, ne pouvaient pas sortir de la fosse boueuse, certains ont quitté la forêt pour aller chercher des outils pour les aider à sortir. Les autres sont restés toute la nuit veiller sur les pachydermes apeurés.

«Notre équipe est arrivée avec les outils (jeudi matin) et a commencé à creuser autour de la fosse, afin de rendre ses pentes moins raides», a-t-il expliqué.

Après que les gardes forestiers ont mis trois heures pour construire une rampe de fortune, les bébés éléphants couverts de boue ont commencé à sortir de la fosse, un par un, sous les encouragements de leurs sauveurs. «Allez, allez, suivez-vous!», «Allez les enfants, allez!» criaient les gardes forestiers, selon une vidéo diffusée par le parc national.

M. Prawatsart a déclaré qu'un troupeau de 30 éléphants adultes avait été repéré à proximité par les gardes forestiers. Ils pensent que les bébés éléphants avaient été séparés de leurs parents. «Nous pensons qu'ils étaient coincés depuis au moins deux jours car après leur sortie, leurs pattes étaient faibles», a-t-il expliqué.

Les éléphants sauvages sont l'animal national de la Thaïlande. Ils vivent dans certaines parties du pays, mais leur nombre a diminué, passant d'un pic de plus de 100'000 en 1850 à environ 2700.

A cause de la déforestation et de la perte d'habitats, ils se sont rapprochés des humains au cours des dernières décennies. La cohabitation avec les villageois et les agriculteurs n'est pas toujours facile. Les éléphants sont également braconnés ou domestiqués pour le divertissement et le tourisme. (afp/nxp)