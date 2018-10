Pas d'école ce jeudi et les jours qui suivent pour plusieurs centaines d'enfants à Newham dans l'est de Londres, indique le Dailymail.com. Quatre établissements – soit deux primaires et deux secondaires – ont été fermés pour cause d'une infestation de fausses veuves noires, une espèce d'araignée originaire des Canaries et de Madère mais désormais trouvables au Portugal, en Espagne, en France, en Italie, en Algérie, au Chili, en Californie et en Angleterre. On considère que les fausses veuves noires – ou Steatoda nobilis – sont les araignées les plus dangereuses que l'on puisse rencontrer au Royaume-uni. Les morsures de ces bestioles qui mesurent entre 9,5 et 14 mm, provoquent chez l'adulte de douloureuses boursouflures. Elles peuvent se révéler mortelles pour les enfants.

L'évacuation a été décidée juste avant l'éclosion des nombreux œufs détectés dans ces écoles. L'assainissement des lieux a été confié à une entreprise spécialisée qui estime que les travaux pourraient durer trois semaines, jusqu'à la fin du mois d'octobre.

Les premiers spécimen de fausses veuves noires, nommées ainsi pour leur ressemblance avec les très venimeuses vraies, ont été repérées en 1879 en Grande Bretagne. On estime qu'elle ont été introduites avec des chargements de bananes en provenance de Madère ou des Canaries.

Un été chaud, tel que constaté cette année en Europe, a tendance à favoriser leur prolifération. (Le Matin)