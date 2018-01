«Son chien excité par l’odeur du renard a mené au cadavre», suppose un villageois en balade hier avec ses deux chiens. «Sa mort date de plusieurs semaines», a précisé la police. Le corps reposait dans les roseaux de la Grande Cariçaie, un biotope qui abrite un quart de la faune suisse, près de Cheyres (FR).

Le crime a-t-il été commis dans cette petite crique traversée par un sentier pédestre, dans une zone protégée où les castors abattent les arbres? Ou le corps ficelé a-t-il été transporté, par exemple avec une barque? La police fribourgeoise mène l’enquête, et a déjà écarté une hypothèse: il n’a pas été charrié là par une tempête.

L’identification du corps décomposé et exposé aux renards a pris plusieurs heures et a permis d’établir un lien avec un avis de recherche. Le cadavre retrouvé à l’écart du chemin correspond à la disparition d’une jeune femme de 19 ans, signalée le 22 novembre à la police genevoise.

Disparition non signalée

Les recherches couvraient la Suisse et la France, mais la disparition n’avait pas été rendue publique. Un homme et sa fille avaient collé à Cheyres des affichettes avec une photo, devant un commerce et un bancomat. Un avis de recherche retiré dès la découverte du drame.

Un suspect interpellé

Pourquoi à Cheyres? La réponse réside dans l’interpellation vendredi d’un Suisse de 21 ans qui habite dans la Broye fribourgeoise et qui connaissait la victime. Sa détention préventive a été maintenue et ses auditions se poursuivent. La police voit en lui le «meurtrier présumé». Il appartient désormais aux enquêteurs d’établir la nature de la relation entre le suspect et la victime.

Un symbole?

Le gui qui jonche le sol est-il porteur d’un symbole? À La Lagune, un restaurant très fréquenté hier, le personnel ne savait rien sur les protagonistes du drame. Les promeneurs foulaient hier une terre boueuse sous un ciel bas. Certains ont franchi les banderoles de police pour s’épargner un détour par les maisonnettes où séjournent des touristes alémaniques et une poignée de résidents. «C’est un habitat apprécié pour son calme», dit un couple en balade. Une observation qui n’est plus valable depuis mercredi. (Le Matin)