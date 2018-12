Près de 300'000 dollars manquaient à l'appel vendredi au lendemain de la mésaventure d'un fourgon blindé qui a laissé échapper quelques sacs de billets, provoquant embouteillages et accidents sur une autoroute du New Jersey, dans le nord-est des Etats-Unis, selon plusieurs médias.

Les portes du véhicule de la Brink's se sont ouvertes jeudi matin pour une raison inconnue et deux sacs contenant des billets de 100 dollars se sont vidés sur la chaussée.

De nombreux automobilistes se sont alors arrêtés pour ramasser les coupures, provoquant plusieurs accrochages, a indiqué la police d'East Rutherford sur Twitter.

Selon NBC News, citant la police locale, les deux sacs contenaient 510'000 dollars, dont seulement 205'000 ont été récupérés.

«Jusqu'ici, il manque encore 293'535 dollars», a indiqué la police de cette ville de la banlieue ouest de New York, précisant que 11'000 dollars environ avaient été ramenés par des particuliers ayant ramassé des billets. Récupérer des billets de banque de cette manière s'apparente à un vol, a souligné la police.

