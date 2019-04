La police cantonale bernoise a réussi à identifier les auteurs présumés de vols de voitures et de trajets risqués perpétrés en 2018 dans différentes régions du canton de Berne.

Sur la base d'investigations policières, quatre jeunes hommes, âgés de 16 à 20 ans au moment des faits, ont pu être interpellés entre août et novembre 2018.

Ils sont notamment accusés d'avoir volé de nombreux véhicules dans diverses constellations, entre mars et novembre 2018, dans l'Oberland bernois et la région Emmental-Haute Argovie. Afin d'obtenir les clés, les hommes se sont introduits par effraction ou clandestinement dans des bâtiments ou directement dans les véhicules.

Plusieurs infractions

Ils ont ensuite circulé avec les voitures volées dans tout le canton de Berne et les cantons avoisinants en commentant plusieurs infractions à la loi sur la circulation routière. Ils sont en outre accusés de s'être soustraits à des contrôles de police et d'avoir pris la fuite en effectuant des manœuvres risquées, le 11 août 2018 (voir l'appel à témoins du 12 août 2018 en allemand) dans la région de Berthoud/Oberburg, ainsi que le 22 août 2018 (voir l'appel à témoins du même jour) dans la région de Bienne.

Ils sont également fortement soupçonnés d'avoir commis de nombreux vols. Dans le cadre de perquisitions, des biens provenant d'infractions ont pu être saisis. Le montant total du butin s'élève à plus de 20'000 francs suisses et les dommages matériel à plus de 60'000 francs.

Au cours des auditions, les prévenus ont en grande partie admis avoir commis les infractions. Ils devront répondre de leurs actes devant la justice.