La semaine dernière, des policiers ont procédé à une perquisition dans un logement bruxellois. On ne sait pas si l’enquête qui les avait menés là a avancé mais ils ont eu la surprise de tomber sur un serval. Un félin qu’on ne devrait normalement croiser que dans les savanes humides africaines.

Les policiers ont appelé les pompiers. Mais la capture de l’animal a été mouvementée, relatent les médias belges. Le serval a attaqué et il a mordu un pompier et en a blessé un autre. Il a aussi complètement détruit un filet de capture avant d’être enfin placé dans une cage.

Jusqu'à un mètre et 15 kilos

Le félin a été mené dans un refuge pour animaux de la province du Limbourg nommé Natuurhulpcentrum. Qui explique sur son site qu’un serval mesure entre 70 et 100 cm, peut peser jusqu’à 15 kilos et peut se montrer agressif.

Le centre rappelle surtout qu’il est strictement interdit pour les particuliers de détenir un serval, qui n’a rien d’un animal de compagnie et n’a rien à faire hors de son habitat naturel. Mais il semble malheureusement que de plus en plus de ces jolis petits fauves soient vendus, via des sites web illégaux.

Quant au serval capturé, il aura droit à un examen de santé. Puis pourrait être envoyé dans un refuge sud-africain, où il serait bien mieux que dans un appartement bruxellois.

R.M.