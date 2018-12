C'est un témoignage ému que l'on peut lire sur le site de l'Eglise d'Ecosse. Celui de Steve Aisthorpe. Cet Écossais d'aujourd'hui 55 ans faisait partie de l'expédition qui, le 18 octobre 1988, s'est lancée à l'assaut du Pumori, dans l'Himalaya. Il accompagnait deux alpinistes islandais, Kristinn Rúnarsson et Thorsteinn Gudjonsson.

Mais au cour de l'ascension de cette montagne qui, en tibétain, signifie la sœur non mariée, Steve Aisthorpe a dû abandonner, victime d'une grippe intestinale. Il a donc rebroussé chemin à 6600 mètres d'altitude, alors que le sommet culmine à 7161 mètres. C'est la dernière fois qu'il a vu ses compagnons.

Appels dans le vide

Ne les voyant pas revenir au camp de base, il était remonté au camp d'altitude, espérant «qu'ils étaient descendus en toute sécurité et étaient maintenant couchés dans leur sac de couchage». Il n'y avait personne. «Je les ai appelés de toute mes forces, l'écho de mes cris rebondissait sur la pierre et la glace avant de s'estomper. Mais le silence était palpable.»

L’Écossais avait alors alerté les secours et, malgré une recherche par hélicoptère cinq jours plus tard, aucune trace de deux alpinistes ne fut retrouvée. Steve Aisthrope n'a plus jamais entendu parler de ses compagnons.

Jusqu'au mois dernier. Un alpiniste américain a en effet découvert deux corps à l'extrêmité d'un glacier. Il semblerait qu'ils aient chuté à l'époque dans une crevasse. La position des cordes laisse penser qu'ils seraient toutefois parvenus à atteindre le sommet et qu'ils redescendaient. On en saura peut-être plus sur leur ascension car deux pellicules photos ont été retrouvées dans leurs poches.

Formellement identifiés

Les autorités népalaises ont demandé des photos des deux Islandais à Steve Aisthorpe. Grâce à elles et aux vêtements portés par les deux dépouilles, elles ont pu identifier formellement les alpinistes. Les corps de Kristinn Rúnarsson et Thorsteinn Gudjonsson, tous deux âgés de 27 ans à l'époque, ont été ramenés pour être incinérés à Katmandou et leurs cendres remises à des membres de leurs familles qui se sont rendus sur place. Dont le fils de Rúnarsson, aujourd'hui âgé de 30 ans mais qui était encore dans le ventre de sa mère lorsque son père a disparu.

«La découverte des restes de Thorsteinn et de Kristinn après tant d'années a inévitablement provoqué de nombreuses émotions pour tous ceux qui connaissaient et aimaient ces gars merveilleux, a déclaré Steve Aisthorpe. Mais cela a également rassemblé les gens. Je prévois d’aller bientôt à Reykjavík pour rencontrer leurs familles et leur rendre hommage.» (Le Matin)