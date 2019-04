Dans la nuit de jeudi à vendredi, deux femmes ont perdu la vie après être allées se baigner de nuit dans l'eau glacée de la Mer du Nord, au large d'une plage à Aberdeen (Est de l'Écosse), rapporte le Daily Mail.

Karolina et Luiza, deux amies âgées respectivement de 36 et 22 ans, ont été retrouvées face contre terre au large de la mer du Nord. Elles s'étaient rendues sur les lieux en taxi et avaient demandé au chauffeur de les attendre quelques minutes, peut-on lire dans les médias anglais. Ne les voyant pas revenir, le chauffeur a finalement alerté les autorités.

Les deux femmes ont été extirpées de l'eau par les services de secours et acheminées au plus vite à l'infirmerie royale d'Aberdeen, où elles sont finalement décédées. Pour la police locale, il s'agit d'un« accident tragique». «Nos pensées vont à tous ceux qui seront touchés» a déclaré l'inspecteur en chef Martin Mackay.

Aucun indice suspect

Une enquête à été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de la mort des deux femmes. Une partie de la plage a été bouclée avec du ruban adhésif de la police et des agents ont monté la garde sur les lieux du drame. Pour l'instant, aucun indice suspect n'est à signaler, ont déclaré les enquêteurs en charge du dossier.

«D'après nos recherches initiales et ce que nous a dit un témoin qui se trouvait sur les lieux à ce moment-là, nous comprenons qu'elles sont simplement entrées dans l'eau pour y nager mais ont malheureusement sous-estimé la puissance des vagues», a expliqué l'inspecteur en chef Martin Mackay.

Ce n'est pas la première fois qu'un drame de ce type a lieu dans la région. Il y a trois ans, une mère et son fils de six ans ont également trouvé la mort au large d'Aberdeen.

(Le Matin)