Selon un communiqué de la police fribourgeoise, un accident de la circulation s'est produit lundi en fin d'après-midi, vers 17h15, à Gruyères. Deux automobilistes ont été légèrement blessés.

Un conducteur circulait sur la route cantonale de l'Intyamon, de Gruyères en direction d'Enney. Pour une raison encore indéterminée, il s'est déporté sur la gauche et a percuté de plein fouet une voiture qui roulait normalement dans le sens inverse. Cette dernière a été projetée au centre de la chaussée, percutant un autre véhicule qui roulait normalement depuis Gruyères, puis a fini sa course contre un talus bordant la route.

Lors de cet accident, le conducteur fautif ainsi que celui du deuxième véhicule, âgés respectivement de 68 et 48 ans, ont été légèrement blessés et devront consulter un médecin. La troisième personne, âgée de 41 ans, n'a pas été touchée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. (Comm/nxp)