Cinq personnes ont été tuées et une a été portée disparue lundi en Alaska dans une collision de deux hydravions qui transportaient des touristes provenant d'un bateau de croisière, a-t-on appris auprès de la compagnie organisatrice des vols et des autorités.

#breaking: Princess Cruises says 5 people are dead, including 4 Royal Princess guests and pilot after Taquan float plane crashed about 8 nautical miles from Ketchikan, Alaska. The plane was flying a shore excursion sold through Princess Cruises.



