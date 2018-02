Deux adolescents de 15 ans ont été blessés par balle en pleine classe jeudi à Los Angeles, selon des médias locaux et des témoins de cette dernière fusillade en date à ensanglanter une école aux Etats-Unis.

Les secours, appelés au collège de Salvador Castro du quartier de Westlake à 9 heures (17 heures GMT), ont indiqué que les deux adolescents avaient été hospitalisés, un garçon grièvement blessé et une jeune fille moins gravement touchée.

Le garçon a été touché à la tête et la fille au poignet, selon des médias locaux. Une «jeune femme», peut-être une autre collégienne, a été arrêtée, selon l'agence locale CNS.

Arme retrouvée

Une femme âgée de 30 ans a reçu des soins pour des blessures légères, d'après les pompiers de Los Angeles qui n'ont pas donné plus de précisions.

L'arme du tireur a été retrouvée, a indiqué la police de Los Angeles en charge des écoles. Les coups de feu ont été tirés dans une classe sur un campus que le collège partage avec le lycée Belmont High School, selon les télévisions locales.

FYI for parents whose children attend Castro Middle school. Parents of both students who were shot have been contacted. #westlake #shooting @NBCLA

12 School Shootings in the first 32 days of 2018!!!! THIS IS NOT OK! This should not be the new normal!!!!!#gunsense #GunControlNow #shooting #schoolshooting