«À ce prix-là, je m’étais imaginé de super places tout devant, raconte une mère de famille genevoise. Quand les billets sont arrivés, j’ai découvert une réalité tout autre.» Véronique fait désormais partie des victimes de Viagogo, site de revente de billets de spectacles, souvent critiqué pour ses pratiques.

Peu avant Noël, elle a acheté pour sa fille deux tickets pour Disney sur glace. «Il y avait la pression des fêtes… Un compte à rebours donnait l’impression que les places étaient limitées. J’ai dépensé 265 francs pour recevoir deux billets estampillés «36 fr.», et pas si bien placés. Avec ce nom de Viagogo, j’aurais dû m’en douter», sourit aujourd’hui Véronique.

Remontée, elle écrit à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Cette dernière, qui rappelle qu’en tant que revendeur Viagogo peut «proposer des prix surfaits sans être dans l’illégalité», a déposé une plainte pénale en septembre dernier. Ce qui est arrivé à Véronique relève de la pratique déloyale, selon la FRC.

De son côté, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), souhaite que l’entreprise régularise ses pratiques. En ce sens, il a engagé une action civile auprès du Tribunal de commerce de Zurich en septembre. Après 260 plaintes de clients grugés en deux ans, le SECO veut rendre le site plus transparent. «Interdire d’exercer une pression artificielle sur les personnes intéressées» est l’un des buts de cette action. Le SECO exige aussi que la plate-forme «indique clairement le prix final des billets», TVA et suppléments non optionnels compris. (Le Matin)