Suite à la découverte lundi dernier à Apples (VD) des corps sans vie d'une famille de ressortissants belges, de nouveaux éléments sur les circonstances du drame ont été révélés mercredi soir par 24 heures.

Les premiers résultats de deux autopsies sur trois et une lettre d'adieux qui a été laissée par le père conduisent l'enquête sur la piste d'un triple suicide ou du double meurtre par empoisonnement ou étouffement de sa femme et de son fils puis du suicide du quadragénaire. Le drame s'est probablement déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi, la semaine dernière.

Dans la lettre dont l'authenticité doit encore être confirmée, le père de famille – cadre dans une multinationale basée à Neuchâtel et active dans la biopharma – explique que «la vie n’était plus possible pour lui» en évoquant une profonde insatisfaction professionnelle. «Il avait changé d’entreprise l’an dernier et ne s’y plaisait pas», indique un magistrat au quotidien vaudois. Le cadre était en arrêt de travail depuis quelques temps. (Le Matin)