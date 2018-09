Du sang visible entre les pavés en dépit d’un nettoyage et d’une averse, c’est la trace laissée ce matin par un drame qui a coûté la vie à un noctambule de 36 ans, entre un abribus et une fontaine, devant la gare de Tramelan (BE).

Que s’est-il passé à 0h50, entre le Noctambus de 0h32 pour Saignelégier et celui de 1:21 pour Tavannes, bien après le départ du dernier train des Chemins de fer du Jura? «Quand je suis arrivé à 8h30, toute la place était bouclée par la police», témoigne un chauffeur de bus.

Dispute familiale

Dans un communiqué publié dimanche après-midi, la police précise que trois personnes ont été blessées dans une maison de Tramelan, avant qu'une quatrième personne - la victime de la gare - ait été agressée mortellement à l'arme blanche.

Selon Le Nouvelliste, l'homme décédé serait un ingénieur genevois domicilié aux Reussilles.

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté et placé en détention.

Sur place, certains croient savoir qu’une dispute familiale a mêlé des parents et leur fille. Aux yeux de certains, la victime est étrangère au conflit initial. «La victime était là au mauvais endroit au mauvais moment», dit-on dans les alentours de la gare. Mais les enquêteurs en sauront davantage après l'enquête actuellement en cours.

Sous le choc

«La population et les autorités sont sous le choc. On est très affecté», lâche le maire Philippe Augsburger. Ceux qui passent acheter du pain ou un journal sur le chemin du bureau de vote s’interrogent. «Quand j’ai entendu l’hélicoptère, je me suis dit qu’un chasseur s’était encore perdu dans la forêt, comme une semaine auparavant», dit un villageois.

«Notre cité est paisible. On y vit en parfaite harmonie sans tension particulière», reprend le maire Philippe Augsburger. Dans cette commune de 4’600 habitants, le dernier drame familial remonte à neuf ans, lorsqu’un mari a tué sa femme et retourné l’arme contre lui. (Le Matin)