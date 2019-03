Les juges lausannois ont retenu trois des quatre infractions soutenues par le Ministère public: l'homicide par négligence, la violation grave des règles de la circulation routière et la circulation sans assurance responsabilité civile. A la demande des parties civiles et afin d'éviter un ajournement du procès mardi, la Cour vaudoise avait accepté de se pencher sur une éventuelle aggravation lorsqu'elle délibérerait. Elle ne l'a pas fait, estimant que la mise en danger de la vie d'autrui, qui induit l'intention et l'absence de scrupules de la part du prévenu, n'est pas réalisée.

Condamné, mais libre

Passablement diminué, le forain de 65 ans est condamné à 24 mois de peine privative de liberté, assortie du sursis total. Il ne sera donc pas incarcéré. Pas de prison ferme pour celui qui a ôté la vie à Diana, 22 ans, et Adrien, 25 ans, sur un passage clouté de l'avenue de Rhodanie, à Lausanne, le samedi 8 avril 2017. Inaudible et révoltant pour les familles décimées qui le redoutaient fortement. Mercredi, le procureur Stephan Johner avait requis une sanction bien supérieure: 30 mois, dont 6 mois ferme. Le tribunal s'est ainsi largement écarté des conclusions de l'accusation, même s'il considère la culpabilité de Georges* lourde .

«Il n'a pas agi intentionnellement»

Rendu jeudi en fin de journée, le jugement relève que le conducteur de la camionnette blanche a bien perdu la maîtrise de son véhicule et n'a pas agi intentionnellement. Au bénéfice du doute, le tribunal retient que son pied droit s'est emmêlé entre les pédales de frein et d'accélérateur parce que bloqué par celles-ci, ce qui explique l'absence de traces de freinage avant le choc. Il considère aussi que l'accusé n'a pas entrepris volontairement le dépassement de la Mercedes qui le devançait et qui cédait le passage aux deux jeunes. En revanche, toujours pour la Cour, il n'a effectivement pas vu à temps cette même Mercedes ce qui l'a fait paniquer au dernier moment et fait dévier de sa trajectoire, à gauche puis à droite. Son état de santé général et sa prise de conscience ont également interpellé les juges de Montbenon et visiblement fait pencher la balance vers le bas.

evelyne.emeri@lematin.ch

*Prénom d'emprunt

(Le Matin)