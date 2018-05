«C'est allé très, très vite, quelques secondes. Nous avons entendu un bruit énorme, qui nous a réveillés. Un premier impact sur la grand rue, puis sur les barrières du parc à chevaux. Il a continué dans le champ et a tapé contre le coin du hangar à machines et le gros poteau métallique qui soutient la bâtisse. Il a ensuite gratté et arraché la paroi boisée du hangar. L’arrière de la voiture s’est arrêté sur le bord de la route. Et l’avant est venu se crasher contre les pelles mécaniques entreposées devant la façade de la ferme.»

Éjecté contre le mur de la ferme

Adèle Hubleur est la compagne de l’agriculteur et propriétaire de l’exploitation qui se situe à l’entrée de Courfaivre (JU) lorsque l’on arrive de Bassecourt. En se précipitant à l’extérieur lundi aux environs de 2 h 30 du matin, le couple découvre une scène d’horreur. «Son corps était étalé sur le dos près d’une des pelles. Il a été éjecté de l’habitacle, après avoir percuté les bennes à tracteur, et a heurté de plein fouet le mur de la ferme. Nous avons découvert sa passagère debout devant lui. Cette jeune fille d’une vingtaine d’années était en crise de nerfs. Elle nous a expliqué qu’elle dormait sur le siège passager, qu’elle avait enlevé sa ceinture et qu’elle était sortie du véhicule. Un vrai miracle qu’elle soit en vie. Elle avait juste un peu mal aux côtes.»

Lundi matin, la rescapée est passée avec son copain pour remercier les deux agriculteurs qui l’ont gentiment prise en charge dès les premiers instants, ainsi que plusieurs autres voisins également intervenus sur place durant la nuit. «Ça secoue. On n’est pas au top», conclut l’agricultrice.

D’une rare violence

Âgé de 25 ans, le conducteur vivait à Courfaivre tout comme sa passagère qu’il ramenait à son domicile. Ils rentraient d’une soirée grillades, passées chez des amis à Boécourt à l’occasion de la finale des Mondiaux de hockey sur glace. Peintre en bâtiment, le jeune homme était joueur de la 1re équipe et responsable du mouvement junior du Skater Hockey-Club Bassecourt Eagles. Hier après-midi, sur son site, le club écrivait quelques lignes émouvantes et publiait une photo de son membre en pleine action.

Selon la police jurassienne, le tronçon Bassecourt-Courfaivre n’est pas réputé dangereux. Il est par contre extrêmement tentant. À ce stade précoce des investigations, la dramatique sortie de route de ce week-end laisse à penser que l’automobiliste roulait bien plus vite que les 80 km/h autorisés. Il circulait au volant d’une Clio 4 RS, acquise il y a quelques semaines. Les raisons de cet accident d’une rare violence restent inexpliquées. L’enquête, diligentée par le procureur Laurent Crevoisier, devra déterminer les circonstances exactes de cette perte de maîtrise.

Le conducteur n’a visiblement rien pu entreprendre pour rétablir la trajectoire son véhicule. La carcasse de sa Renault témoigne de la violence inouïe du choc. La succession des impacts suggère également l’allure à laquelle le petit bolide était lancé. Au point d’être coupé en deux en son centre par le pilier du hangar. (Le Matin)