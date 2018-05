Un mariage a tourné au fiasco, le 23 mai dernier, à Dubaï, explique le Daily Mail.

Le mari avait accepté de payer une dot à son beau-père d'environ 23 450 euros. Le versement devait s'effectuer en deux fois: la première moitié devant le juge, la seconde après avoir quitté le tribunal.

Sauf que le père de la mariée a soudainement eu un doute concernant son beau-fils. Il a donc exigé le second versement immédiatement après la signature du contrat de mariage.

Quand le marié a proposé de récupérer l'argent dans le coffre de sa voiture, beau-papa n'a pas accepté. Il a exigé qu'un ami ou un membre de la famille y aille, histoire de garder l'époux sous la main. Et ne pas prendre le risque de le voir s'enfuir.

Mais le marié s'est senti humilié, «insulté et rabaissé», raconte l’avocat en charge de l’affaire. Du coup, furax, il a déclaré ne plus vouloir de son épouse et a demandé immédiatement le divorce, à peine 15 minutes après la cérémonie! Puis il est parti. (Le Matin)