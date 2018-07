Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi dans les combles de l'église du Sacré-Coeur située dans le quartier de Plainpalais à Genève. Le sinsistre a provoqué l'effondrement de trois niveaux de l'église. Selon les pompiers du Service d'incendie et de secours (SIS), l'effondrement de tout l'intérieur de l'édifice est «inéluctable». «C'est comme un château de cartes», a indiqué à la presse le capitaine des SIS Frédéric Jaques. Les combles et deux niveaux d'appartements et de salles se sont effondrés. Le plafond est en train de se fissurer. En revanche, il n'y aurait pas de risque pour les murs extérieurs de l'édifice.

Une épaisse fumée noire s'est propagée dans tout le secteur, a constaté une journaliste de Keystone-ATS. Selon la police, l'alarme a été déclenchée à 15h44. Les pompiers sont arrivés sur place quatre minutes plus tard. Ils ont déployé trois grandes échelles. Les pompiers n'ont pas encore pu vérifier la totalité du bâtiment. En l'état, il n'y a pas de victime annoncée, mais il pourrait rester quelqu'un à l'intérieur, selon le capitaine Jaques. Par précaution, une banque voisine a aussi été évacuée.

Les 50 hommes du SIS sont intervenus avec 23 véhicules. La décision d'évacuer le personnel à la lance a été prise. Les flammes sont combattues par quatre auto-échelles qui débitent 9600 litres par minute. Un recensement des œuvres d'art à évacuer doit être effectué. Les spécialistes du sauvetage de biens culturels sont sur place. L'extinction va prendre du temps, a ajouté le capitaine Jaques. Etant donné l'important dégagement de fumée, les badauds sont priés de s'éloigner.

Le bâtiment a été construit en 1859 comme «Temple Unique» pour réunir sept loges maçonniques. Il a été racheté en 1873 par les catholiques. Depuis 1958, le Sacré-Cœur accueille la Communauté catholique de langue espagnole.

L'église du Sacré-Coeur dans le quartier de Plainpalais à Genève est actuellement en feu pic.twitter.com/qzaLY0sFqU — RTSinfo (@RTSinfo) 19 juillet 2018

(ats/Le Matin)