Égorgé en pleine rue par un SDF qui venait de voler sa veste dans sa voiture, F. est hémiplégique et aphasique depuis novembre 2013. Son agresseur a été condamné, mardi, à 7 ans de prison pour tentative de meurtre. Helsana, l’assurance-accidents du restaurateur et concierge portugais, a pourtant décidé de ne l’indemniser qu’à moitié sur le volet perte de gains. Elle juge qu’il a pris part à une rixe. Or, dans ce cas, une ordonnance fédérale impose aux caisses de réduire leurs prestations d’au moins 50%: la victime est considérée en partie responsable de son infortune.

«Qu’aurait dû faire mon client?»

«Mais qu’aurait dû faire mon client? Il fallait regarder la scène, applaudir des deux mains et laisser filer le malandrin!» ironise Me Philippe Juvet, avocat de F. Le procès a établi que son client, surprenant le voleur, avait réclamé sa veste avec véhémence, avant de lui toucher le bras en tentant de la récupérer. C’est tout. Juste après, un couteau lui tranchait le cou. «Jamais mon client n’a été prévenu de rixe!» s’indigne Me Juvet. Qui cite le Code civil, lequel autorise à arracher un bien volé des mains d’un malfrat. «Vous le faites. C’est parfaitement licite. Et votre assurance viole le droit fédéral!»

Infirme à 50 ans, F. devrait toucher 126 000 fr. pour atteinte à l’intégrité et 2677 fr. par mois jusqu’à l’âge de la retraite (rentes d’invalidité et complémentaire, allocation pour impotent); soit 607 800 fr. sur 15 ans. «Divisé par deux, c’est 300 000 fr. d’économisés pour Helsana, calcule Me Juvet. Cet argent, qui va le payer? La collectivité, via le Service des prestations complémentaires. Ce n’est pas très juste.»

Helsana ne commente pas

Il a recouru contre la décision de la caisse. La justice attendait le résultat du procès pénal pour statuer. Helsana ne commente pas les procédures en cours. De manière générale, elle expose que selon la jurisprudence fédérale en la matière, pour retenir une participation à une rixe, «il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger». Soit qu’il prenne un risque conscient. «Il n’est pas nécessaire qu’il ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe (…), s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir. Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le danger d’un conflit physique.» (Le Matin)