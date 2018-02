Une Américaine domiciliée à Fargo (Dakota du Nord) a été condamnée vendredi dernier à la prison à perpétuité pour un crime particulièrement sordide. En août 2017, Brooke Crews, 38 ans, a trouvé une excuse bidon pour attirer sa voisine chez elle. Savanna Greywind, 22 ans, était alors enceinte de 8 mois. Quand la jeune femme a passé la porte de l'appartement de Brooke, celle-ci l'a brutalement attaquée.

Armée d'un couteau, la trentenaire a commencé à découper le ventre de sa victime dans le but de lui arracher son enfant à naître. «Oui, je l'ai coupée et ensuite je lui a pris son bébé», a admis l'accusée devant la cour. Tout au long de cette césarienne improvisée, Savanna a alterné les périodes de conscience et de perte de connaissance. La future maman n'a pas survécu à cette sanglante agression. Un important dispositif de recherches a été mis en place dans l'espoir de retrouver la jeune femme. Des kayakistes ont fini par découvrir le corps de Savanna, enveloppé dans du plastique et jeté dans une rivière.

L'enfant retrouvée saine et sauve

Par miracle, le bébé de la victime a survécu, raconte «People». La petite Haisley Jo a été retrouvée saine et sauve dans l'appartement que Brooke partageait avec son petit ami âgé de 32 ans. Dans un premier temps, la trentenaire a essayé de faire passer le bébé pour le sien, mais sa petite comédie n'a pas duré longtemps et ses aveux ont suivi.

«Il n'y a aucune excuse. Il n'y aucune bonne raison. Il n'y a rien», a déclaré l'accusée devant le juge. Brooke Crews passera le restant de ses jours derrière les barreaux. Son petit ami, également accusé de meurtre, sera jugé en mars. Le 19 août, il avait déclaré à la police avoir retrouvé sa petite amie en train de nettoyer du sang dans leur salle de bains. Brooke lui aurait alors lancé: «Voici notre bébé. Voici notre famille». L'homme nie toute implication dans l'agression. (Le Matin)