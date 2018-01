Les faits, rapportés par L'Indépendant, concernent trois chiens abandonnés entre 2014 et 2016.

Il s'est avéré que la prévenue, une femme de 33 ans qui détenait chats, chiens et perruches chez elle, est une habituée des faits. «Lors de sa garde à vue, la prévenue a reconnu les faits et a expliqué qu’elle n’arrivait pas à s’empêcher d’avoir des animaux. Elle les trouve souvent sur «Le Bon Coin». Et ensuite, comme elle n’arrive pas à les assumer, elle les laisse attachés à un poteau avec l’espoir qu’une personne puisse s’en occuper mieux qu’elle», a expliqué la présidente du tribunal.

Dénoncée par une association via la Société protectrice des animaux (SPA), l'accusée était absente à son audience vendredi dernier à Carcassonne (F). «J’entends qu’elle veuille combler un vide affectif en récupérant ces animaux, mais abandonner un animal est un acte très lâche. Qui plus est, elle les attache à un poteau et les laisse mourir de faim…», a déclaré l'avocat de la SPA, partie civile dans cette affaire.

Un témoin a de plus expliqué que la prévenue avait des sortes de pulsions pour expliquer ce comportement.

Au terme des délibérations, elle a été condamnée à 600 euros d'amende avec sursis assortie d'une interdiction de détenir des animaux pendant cinq ans. Elle devra également verser 200 euros à la SPA en guise de dédommagement. (Le Matin)