Harper. C'est le prénom d'une petite fille née le 12 mars dernier au Arnot Odgen Medical Center à Elmira. Détail important, le nouveau né pesait 7 kilos et mesurait 58,9 centimètres au moment de l'accouchement! Selon les responsable de l'hôpital, c'est probablement le plus gros bébé né dans l'Etat de New York.

La maman, Joy Buckley, a raconté au «Washington Post» que l'accouchement a été effectué par césarienne et que trois médecins sont intervenus. Elle avoue également que, le lendemain, elle a eu l'impression «d'avoir été frappée simultanément par deux semi-remorques. C'était assez violent. Harper était coincée sous ma cage thoracique».

Le bébé se porte bien. Il devrait pouvoir sortir prochainement de l'hôpital où il est en observation au service de soins néonataux afin de contrôler ses taux de sucre et d'oxygène. (Le Matin)