Toute personne qui s'introduit à votre domicile n'est pas forcément animée de mauvaises intentions. Lundi dernier, le bureau du shérif du Comté de Vinton, dans l'Ohio (USA) a reçu un appel provenant du petit village de Hamden. On signalait un cambriolage. Un témoin a expliqué aux policiers arrivés sur place qu'il avait vu une femme pénétrer dans sa maison par la porte arrière, s'asseoir sur le canapé et caresser le chien. Elle s'est ensuite levée et est allée... faire la vaisselle, avant de quitter les lieux. La victime jure qu'elle ne la connaît pas, qu'elle ne l'a jamais invitée à venir chez elle et que cette personne se comportait de manière très étrange.

Alors que les policiers avaient cette conversation, le bureau du shérif a reçu un nouvel appel concernant une femme correspondant à la description donnée par la victime. Elle était en train de frapper aux portes d'un autre quartier. Rapidement sur place, les forces de l'ordre l'ont repérée et interrogée. Sous l'influence de stupéfiants, la femme a d'abord donné un faux nom et expliqué qu'elle n'avait pas dormi depuis deux jours. Elle a ensuite été identifiée, emmenée en prison et inculpée de cambriolage. Sans un merci pour la vaisselle.

(Le Matin)