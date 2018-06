Alors qu'elle se trouvait tranquillement dans l'allée devant sa maison du comté de Hart le 7 juin dernier, en Géorgie (USA), Dede Philipps a vu un lynx roux sauvage l'attaquer.

L'animal enragé, qui a surgi de derrière son véhicule, a tenté d'atteindre son visage. «Dès son premier pas, je savais que j'aurais des ennuis. Ma seule pensée à ce moment-là était: "Pas aujourd'hui. Je ne mourrai pas aujourd'hui"», a-t-elle raconté, comme le rapporte «The Independent».

L'Américaine a alors eu le réflexe courageux d'attraper le félin par les épaules, de le plaquer au sol et de l'étrangler à mains nues. Ce geste de survie, elle l'a hérité de son beau-père, qui chassait le lynx quand elle était jeune.

«Les lynx cherchent la jugulaire. S'ils l'atteignent, on meurt en quelques minutes. (...) Je l'ai bloqué au sol et j'ai resserré mes mains autour de sa gorge. Je savais que c'était le seul moyen que je me sorte de là», a-t-elle confié.

Au moment de l'attaque, le fils de Dede Philipps se trouvait à l’intérieur de la maison avec sa fille. Une fois dehors, il a poignardé quatre ou cinq fois le prédateur au niveau du thorax pour s'assurer de sa mort.

Chanceuse, la dame n'a été blessée que superficiellement. Elle a toutefois dû suivre un traitement onéreux puisque la bête était atteinte de la rage. (Le Matin)