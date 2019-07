Cette vidéo a été visionnée plus de 5 millions de fois. Il faut dire qu'elle est assez spectaculaire. On y voit, aux Etats-Unis, un ours tenter de s'infiltrer dans la maison où se tiennent deux jeunes femmes, Randi Chapman et sa pote Angela.

Après avoir inspecté la terrasse de la bâtisse, l'animal s'approche de la porte dont la poignée est fermement tenue par la vidéaste. Puis l'ours repère une fenêtre à moitié ouverte et fait mine d'entrer, provoquant la fuite des deux donzelles à l'étage supérieur.

Alertée, la police est intervenue rapidement sur les lieux pour endormir la bestiole. Beaucoup d'internautes s'amusent de cette vidéo en se demandant pourquoi Randi s'est évertuée à filmer l'ursidé au lieu de tout de suite s'en protéger, notamment en fermant portes et fenêtres...