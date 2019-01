Une femme de 68 ans, souffrant d'un emphisème qui rendait sa respiration difficile, a pu bénéficier de la greffe d'un poumon à San Diego, en Californie. Elle se rétablissait bien et s'apprêtait à quitter l'hôpital pour rentrer chez elle. Mais un jour avant son départ, elle a senti une oppression au niveau de la poitrine et a eu à nouveau beaucoup de peine à respirer, raconte le site LiveScience.

Les médecins n'arrivaient pas à découvrir ce qui lui arrivait et les tests ne révélaient rien. La vérité a commencé à se dessiner lorsque la patiente a expliqué qu'elle avait ressenti les premiers symptômes après avoir mangé un sandwich au beurre de cacahuète. Elle-même n'avait jamais été allergique aux arachides, mais quand les médecins se sont renseignés sur les antécédents de son donneur, un jeune homme de 22 ans, ils ont découvert que lui l'était.

Médicament en cause

Il est plutôt rare qu'un transplanté hérite également d'une allergie du donneur. Cela arrive plus fréquemment lorsqu'il s'agit d'une greffe de foie. Mais il a également été observé que des allergies se produisent plus souvent lorsque le tacrolimus, un médicament immunosuppresseur utilisé pour prescrire un organe, était utilisé pour réduire le risque de rejet après la greffe. Or cette femme avait pris du tacrolimus.

Après des tests, l'hôpital a pu déterminer que la patiente était également aussi allergique aux amandes, noix de cajou, noix de coco et noisettes. Bref, ils lui ont conseillé d'éviter les arachides et les noix. (Le Matin)