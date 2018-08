Naomi H. était folle de joie, après avoir décroché un stage à la NASA. Mais, un peu vantarde, la jeune Américaine a manifesté son enthousiasme de manière extrêmement vulgaire sur Twitter.

«Everyone shut the fuck up. I got accepted for a NASA internship», a écrit Naomi H. sur son compte personnel. Autrement dit: «Que tout le monde ferme sa p***** de g*****! Je suis prise en stage à la NASA.»

Ce message indélicat lui a valu d'être sèchement interpellée par un autre internaute, Homer Hickam, qui lui a suggéré de surveiller son langage. L'étudiante aurait dû se méfier... mais elle lui a répondu en des termes forts disgracieux (voir photo ci-dessous).

Pas de bol pour Naomi: Homer Hickam est membre du Conseil national de l'espace. Autrement dit, il appartient à l'organisme public qui supervise la NASA. Soit un supérieur hiérarchique de la future stagiaire!

L'histoire ne dit pas si Hickam est intervenu, mais Naomi H. a perdu son stage. Une bonne occasion de rappeler qu'il convient de réfléchir à deux fois avant d'écrire sur les réseaux sociaux...

Le tweet de Naomi

(Le Matin)