Cet homme de 30 ans a vécu un vrai calvaire. Alors qu'il entendait faire une enfant avec son épouse de 26 ans, le pauvre est tombé de haut.

Sur le réseau social Reddit, le gaillard qui se dit «à bout de force» explique que sa femme ne veut pas de son sperme, jugeant que son mari n'est pas assez beau. «Si le bébé avait les gênes d’un homme incroyablement attrayant et intelligent, il mènerait une vie plus facile et plus heureuse», a-t-elle ajouté, sans pitié.

Un «bon ami» médecin

«Il est tellement pénible d’entendre que votre femme ne pense pas que vous êtes assez bon pour avoir des enfants», raconte le malheureux qui n'était pas au bout de ses surprises. «Je lui ai demandé si elle avait une personne en tête en tant que donneuse et elle m’a cité un collègue, un bon ami à nous.»

C'est là que l'époux éconduit a découvert que sa femme le trompait avec le «bon ami», un homme marié, médecin, qui venait régulièrement manger à la maison. «Elle voulait juste que nos enfants lui ressemblent, un beau docteur. Une fois que j’ai retrouvé mes esprits, j’ai demandé le divorce...» (Le Matin)