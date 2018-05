Une dispute entre deux retraités a viré au drame, mercredi passé à Zwingen (BL). Après un échange verbal pour le moins tendu, une dame de 68 ans a poignardé un homme de deux ans son aîné. Ce dernier, grièvement blessé, a été héliporté à l'hôpital.

«Blick» a rendu visite à la victime. Ce mardi, Eugen était toujours hospitalisé. Il ne se remet que très gentiment de l'agression qu'il a subie.

Le septuagénaire explique que l'auteure des coups de couteau est son ex-compagne: «Je me suis séparé d'elle il y a un an déjà. Mais elle voulait à tout prix me récupérer. Le soir des faits, elle est venue en train de Zurich à Zwingen. Elle voulait tout ou rien.» Selon Eugen, elle lui a fixé un ultimatum: «Elle m'a dit 'soit tu me reprends soit je te tue'. Quand je lui ai fait comprendre que ça n'allait pas se faire, elle m'a attaqué.»

Le retraité se souvient avoir eu le temps de protéger son visage avec ses mains. «Elle m'a alors poignardé partout ailleurs sur le corps.» Par chance, poursuit le septuagénaire, son ex a laissé tombé le couteau après le premier excès de violence. «J'ai réussi à la plaquer au sol. J'étais couché sur elle et je l'étranglais. Je lui ai dit que j'étais blessé et que je devais appeler la police.» La femme a été arrêtée par les forces de l'ordre sur les lieux de la dispute. Le Ministère public cantonal a ouvert contre elle une procédure pénale.

(Le Matin)