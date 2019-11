Près de Cleveland, dans l’Ohio, l’Américaine Meredith Lowell, 35 ans, a été inculpée pour tentative de meurtre. Elle est accusée d’avoir poignardé une femme car elle portait de la fourrure. Fourrure qui s’est révélée fausse, selon la chaîne locale WKYC-TV…

L’attaque a eu lieu mercredi dernier dans une église presbytérienne de Cleveland Heights. Meredith Lowell s’en est prise à une baby-sitter dont l’âge n’est pas précisé. Elle l’a attaquée avec un couteau de cuisine et lui a infligé deux blessures au bras et une à l’abdomen. Lorsque la police est arrivée sur place, l’assaillante avait été maîtrisée et plaquée au sol par un homme présent dans l’église.

Déjà un lourd passé

La victime a été hospitalisée et son état n’est pas détaillé. Mais ses jours ne seraient pas en danger, selon Cleveland.com. À en croire les autorités, elle aurait bien été ciblée car elle portait des bottes contenant de la fourrure. Qui serait donc synthétique.

La défenseuse des animaux, manifestement déséquilibrée, a déjà un lourd passé, selon les médias américains. En 2012, elle a proposé 700 dollars à un tueur à gages pour qu’il assassine n’importe qui portant de la fourrure. Selon les documents judiciaires, détaille «The Independent», elle aurait précisé qu’il serait préférable que la cible ait plus que 14 ans. Mais que si elle en avait plus de 12 c’était «OK»…

Jugée inoffensive...

Ce que Meredith Lowell ne savait pas c’est que ce tueur à gages était en réalité un agent du FBI sous couverture. Mais le cas avait été abandonné en 2013. La justice avait alors estimé que l’Américaine souffrait d’une maladie mentale la rendant inapte à un procès. Et qu’elle ne représentait pas un danger pour «elle-même ou la collectivité».

Sauf que cette femme s’est avérée ne pas être inoffensive comme littéralement obsédée par la question de la fourrure animale. Meredith Lowell a également été interpellée l’an dernier. Elle avait agressé une femme portant une veste avec un capuchon comportant de la fourrure – fausse également. Elle lui avait porté des coups avec la lame dentelée d’un couteau suisse mais n’avait heureusement réussi qu’à entailler sa veste.

Dans ce cas, qui reste pendant, Meredith Lowell a plaidé non coupable le mois dernier pour cause d’aliénation mental. Elle est désormais incarcérée. Sa caution a été fixée à un million de dollars.

R.M.