Peggy était en train de préparer le souper lorsque son téléphone s'est mis à sonner, dimanche soir. En empoignant l'appareil, l'Américaine a été saisie d'effroi: le prénom de sa défunte nièce s'affichait sur l'écran. Desire Gibbon, alias Desi, a été assassinée en Jamaïque il y a deux mois. Son téléphone portable n'a jamais été retrouvé et l'auteur du crime jamais identifié: «J'ai eu la chair de poule de la tête aux pieds», raconte Peggy au «New York Daily News».

L'espace de quelques secondes, l'Américaine s'est prise à espérer obtenir enfin des informations sur la mort de sa chère nièce. Mais en répondant à l'appel, elle n'a eu droit qu'à un silence assourdissant. Six heures plus tard, Peggy a raté un second coup de fil émanant du téléphone de Desi. En essayant de rappeler le numéro, elle est tombée sur un message lui annonçant que l'appareil contacté ne fonctionne pas.

«Une affaire mystérieuse»

Cet incident aussi étrange que glaçant vient ajouter une couche de mystère à une affaire qui pose énormément de difficultés aux autorités. Le corps de Desi avait été retrouvé dans des buissons le long d'une route de St. James le 26 novembre 2017. La gorge de la globe-trotter était tranchée et sa poitrine, ses jambes et ses poignets étaient recouverts de bleus. Elle avait été vue une dernière fois trois jours auparavant, sortant de son hôtel le soir de Thanksgiving.

Depuis, les autorités jamaïcaines semblent mettre les pieds au mur. Elles ont indiqué, début décembre, être à la recherche d'un suspect. Depuis, la famille de la victime attend toujours des nouvelles. «Il n'y a aucune réponse. On a l'impression qu'ils ne font rien du tout», déplore Andrea Cali-Gibbon, la maman de la victime.