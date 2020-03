Chaque procédure a ses limites et celles de l'hôpital de Mont-Godinne, au sud de Namur, en Belgique, sont fixées aux portes de l'établissement. C'est pourquoi, comme le raconte la RTBF, son personnel n'est pas allé chercher mardi dernier une dame âgée qui est tombée dans le parking de l'hôpital, à 10 mètres de l'entrée des urgences.

Matériel de l'hôpital pas adapté

Un passant était pourtant allé prévenir l'accueil qu'une femme était en difficulté et des employés se sont rendus sur place pour évaluer son état. La blessée n'étant pas dans un état d'urgence vitale, on est allé lui chercher une couverture, on lui a tenu compagnie en attendant... l'ambulance qu'il a fallu appeler. Car, précise un responsable à la RTBF, à partir du moment où cela se passe en dehors de l'hôpital, pour le transport, il faut appeler un véhicule d'urgence. Le matériel de l'hôpital n'est pas adapté pour aller relever une personne blessée à l'extérieur. Et, même si tout cela s'est tout de même passé sur le parking de l'établissement, la procédure estime que ce n'est plus l'hôpital, donc il faut appeler les urgences.

L'établissement précise toutefois que, si une personne s'effondre à proximité de l'hôpital, victime d'une crise cardiaque, une équipe d'urgence interne est prête à venir procéder à une réanimation. Mais comme la vie de cette dame n'était pas menacée (il s'est en effet avéré qu'elle ne souffrait que de légères douleurs aux jambes), elle est donc parvenue jusqu'à la porte des urgences en ambulance. Un transport qui lui a été facturé 60 euros!

Pareil à Genève

Ce cas n'est pas une spécificité belge puisqu'une histoire semblable s'est produite il y a quelques années devant l'hôpital cantonal de Genève, comme le relatait «20 Minutes». Un homme avait fait un malaise à un mètre seulement de la porte et, pour les mêmes raisons qu'en Belgique, c'est une ambulance qui était venue le chercher. Sauf que lui n'avait pas dû la payer. Pas pour un déplacement aussi court, avait généreusement décidé l'hôpital.

Michel Pralong