Relayée par «Paris Match», l'histoire est particulièrement sordide. Alors qu'elle promenait ses pitbulls près du North Lake du Silver Lakes Rotary Nature Park à Davie, en Floride (USA), une femme de 47 ans a été la proie d'un alligator.

La police a été alertée par un homme qui avait croisé la femme dans la journée et qui avait constaté que ses chiens déambulaient librement. L'un d'eux présentait même une blessure au corps. «Le témoin nous a appelés après s’être rendu à l’endroit où les chiens marchaient et il a immédiatement vu un alligator», a déclaré un inspecteur de police de la ville à ABC.

Le corps de l’Américaine a été retrouvé le soir-même. Quant à la bête de 3,5 mètres de long, elle a été capturée par la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Dans son abdomen, on y a retrouvé le bras de la pauvre femme. «Ils devraient au moins mettre des panneaux "attention aux alligators et aux serpents"», a déploré un riverain en colère et touché par ce drame. «C'est triste pour toutes les personnes impliquées et nos sincères condoléances vont droit à la famille et aux amis de la victime», a déclaré un des hommes qui a capturé l’alligator.

The search resumes today for Shizuka Matsuki, 47, who is presumed dead after she was attacked by an alligator at Silver Lakes Rotary Nature Park in Davie. Searchers found her arm inside this gator’s stomach yesterday. pic.twitter.com/8RbIcqaokQ