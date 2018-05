La scène se passe au bord d'une piscine dans un hôtel quelque part en Floride. Assise sur le rebord, alors que des enfants s'ébattent dans l'eau, une femme corpulente se rase consciencieusement les jambes et rince son instrument dans l'eau à plusieurs reprises.

Outré, un client de la piscine immortalise l'instant peu ragoutant et partage la vidéo sur le site Reddit. Il va sans dire que les réactions écœurées n'ont pas manqué avec le cap des 50'000 votes dépassé et quelques 1600 partages. Sans parler d'un flux puissant de commentaires indignés.

RT @AngryManTV: Woman caught shaving her legs in public pool. In Florida... of course. ???? pic.twitter.com/XLAR5g27cT