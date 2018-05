A son réveil, le 14 avril dernier, Katie Holley a senti comme un gratouillement désagréable dans l'oreille.

Ne parvenant pas à stopper les démangeaisons, la jeune femme a demandé à son compagnon de jeter un oeil. C'est là que le garçon a remarqué deux petites pattes dépassant du conduit auditif externe.

Horrifiée, Katie tente de sortir l'insecte avec une pince à épiler mais, peine perdue, la bête s'enfonce un peu plus dans son oreille. Direction l'hôpital, donc, où le petit cafard (oui, un cafard) a pu être retiré par les médecins.

Du moins, croyaient-ils avoir entièrement sorti la bestiole. Car quelques jours plus tard, Katie souffrait d'un début d'infection qui lui donnait des maux de tête terrible.

Les médecins sont donc passés à nouveau à l'action. Et là, ils ont découverts avec effroi les restes de l'insecte: six morceaux dont sa tête et son torse.

Depuis sa mésaventure, Katie assure dormir avec des tampons auditifs...

(Le Matin)