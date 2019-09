Le cas, aussi dramatique qu’étonnant, fait l’objet d’un article publié dans la revue scientifique «Forensic Science, Medicine and Pathology». Il n’est pas daté mais s’est déroulé «récemment», explique ABC. Dans une zone rurale du sud de l’Australie, une septuagénaire voulait ramasser des œufs dans un poulailler lorsqu’elle a été «piquée» à la jambe par un coq agressif. Elle a fait une hémorragie. Et elle est décédée.

Comment est-ce possible? C’est justement pour l’expliquer et dans un but de prévention que le professeur australien Roger Byard a décidé de rédiger cette étude. «Ce que nous essayons de faire, c’est d’utiliser ces cas tragiques pour tenter d’empêcher de futurs décès similaires», souligne-t-il sur ABC.

Lacérations sur des varices

L’autopsie a révélé deux «petites lacérations» en bas de la jambe gauche de la victime. Mais sur des varices, qui ont saigné abondamment. Or les personnes âgées n’ont pas assez conscience des dangers potentiels que peuvent représenter ces veines dilatées, plaide Roger Byard. Les personnes souffrant de varices peuvent saigner fortement et rapidement, explique-t-il.

Le professeur admet que les attaques de coqs – surtout avec de telles conséquences – sont rarissimes. Mais «ce cas nous a fait réaliser à quel point les personnes âgées sont vulnérables, les varices sont très faciles à endommager», soutient-il.