«Joli réveil ce matin... Mon domicile est muré par des imbéciles!», s'est indignée Patricia Gallerneau sur sa page Facebook.

Dimanche dernier, cette députée Modem-LREM de Vendée (F) s'est ainsi retrouvée devant une quarantaine de parpaings empilés discrètement de nuit devant son domicile. Et pour elle, il ne fait aucun doute: il s'agit d'une initiative des «gilets jaunes».

«A quoi servent le dialogue, la communication, mes réceptions, jamais refusées, s'ils viennent en douce de nuit murer le domicile d'une famille, déplore l'élue. Je les comprends, je les écoute, je les soutiens dans leurs revendications lorsqu'elles sont justifiées. Mais je les supplie de faire le ménage dans leurs rangs et d'éjecter tous les imbéciles, haineux, racistes et homophobes qui s'y cachent et qui les décrédibilisent fortement!»

Selon 20minutes.fr, Patricia Gallerneau envisage de porter plainte suite à cette mésaventure.. (Le Matin)