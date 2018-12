La surprise a été totale, au service de réanimation du centre hospitalier Edmond Garcin d’Aubagne. Le 21 décembre, chacun des collaborateurs a reçu une bouteille de champagne. Ce ne sont pas moins de 60 topettes qui ont été ainsi offertes aux infirmières, médecins, aides-soignantes et techniciens.

Ce généreux cadeau est en réalité l'oeuvre d'un ex-patient qui a joint un mot à son envoi: «Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir donné une seconde vie.» Une déclaration qui donne encore plus de poids à son geste.

Un établissement menacé

Ces 60 bouteilles ont touché le personnel en plein coeur, d'autant plus que l'établissement était, jusqu'à il y a peu de temps, menacé de fermeture: «C’est un beau, gratifiant et motivant aussi, dans un hôpital un peu en déshérence, explique le docteur Scemama à nos confrères de France Bleu. On était un peu en sursis. Ce qui n’est plus le cas mais on faisait partie du lot des hôpitaux périphériques que l’on vise à détruire doucement. Cette surprise est donc symbolique.» (Le Matin)