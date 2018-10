On se souvient, lors d'un précédent ouragan, d'un reporter qui faisais mine de lutter contre le vent alors que, dans l'arrière plan, des passants marchaient comme si de rien n'était. Mais là, ce n'est pas du chiqué. Jim Cantore, journaliste météo bien connu aux Etats-Unis, l'a échappé belle lors de son direct sur le front de mer à Panama City, au cœur de l’ouragan Michael qui a douloureusement frappé la Floride mercredi.

Alors qu'il tentait de s'exprimer malgré la violence du vent, Monsieur météo s'est subitement écarté pour laisser passer un poteau de bois dont la trajectoire laisse à penser qu'il aurait été empalé sans son mouvement d'évitement salutaire.

Voyez plutôt.

Cantore nearly just got speared by 2x4 it seemed. #HurricaneMichael pic.twitter.com/tyNWrymC3p