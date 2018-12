Deux policiers de Minneapolis ont connu leur quart d'heure de célébrité grâce à leur gestion d'une plainte pour tapage nocturne le week-end dernier. Sur place, les officiers sont tombés sur une bande d'amis en soirée pizzas, bière et jeu vidéo, en train de s'affronter sur «Super Smash Bros. Ultimate», un jeu de combats bon enfant qui vient de sortir sur la console Nintendo Switch.

Plutôt que de leur ordonner de se calmer immédiatement ou de les menacer d'une quelconque sanction, les policiers ont décidé de régler le problème en les affrontant dans le jeu. Une fois le conflit virtuel achevé, c'est dans une atmosphère pacifiée qu'ils ont pu régler ce pourquoi ils étaient venus, sans trouver nécessaire de retenir une quelconque charge contre les gamers.

Pendant l'intervention, un d'entre eux a immortalisé l’événement et a notamment twitté «Comme les voisins ont appelé la police contre nous, nous avons dû riposter… Sur Smash Bros. » le tout accompagné d'une petite vidéo. Un petit message qui a eu l'heur de plaire et, devenu viral, qui a rendu très populaires les officiers Palmer et Yang.

SO NEIGHBORS CALLED THE COPS ???????? ON US AND NOW WE FIGHTING THEM...



... IN SMASH BROS

@SmashBrosUS #allhandsmatter pic.twitter.com/DIaEnOy3PV